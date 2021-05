British Airways torna sul leisure: primo approccio con Grecia, Canarie e Turchia

10:08

British Airways si prepara alla ripartenza del turismo dalla Gran Bretagna e rimette in moto le vendite per i collegamenti su Grecia, Canarie e Turchia. Si tratterà di un avvio slow che avrà inizio dal mese di giugno, ma il vettore britannico punta a non rimanere fuori dalle rotte leisure, con un mercato che si annuncia in decisa ripresa visto lo stato di avanzamento del piano vaccinale del Paese.

Lo schedule annunciato ieri prevede collegamenti su 10 tra le principali destinazioni in Grecia, Lanzarote e Tenerife alle Canarie e Bodrum in Turchia. Quest’ultima rotta verrà attivata solo a metà luglio, mentre gli altri collegamenti saranno attivi da metà giugno a inizio settembre. In totale saranno disponibili circa 100mila posti.