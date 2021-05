Blue Air porta a 9 le rotte da Torino, new entry Reggio Calabria

12:00

Proseguono gli aggiustamenti degli schedule da parte delle compagnie aeree che operano sul territorio italiano per adeguare il network all’andamento della domanda. L’ultima mossa in ordine di tempo porta la firma di Blue Air, che ha annunciato oggi un incremento dell’offerta su Torino con l’attivazione della rotta per Reggio Calabria.

Il volo prenderà il via il prossimo 25 giugno e avrà una doppia frequenza settimanale, il venerdì e la domenica. Salgono così a 9 le destinazioni collegate con Torino da Blue Air nel corso della stagione estiva. Lo scalo calabrese si aggiunge infatti ad Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Trapani.



“Un’ulteriore destinazione raggiungibile dal nostro aeroporto – commenta l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno -, da tempo richiesta sia dai residenti in Piemonte originari di quei territori, sia da chi desidera trascorrere le vacanze in uno dei mari più belli d’Italia. Blue Air conferma ancora una volta l’impegno a sviluppare nuove opportunità di traffico da e verso Torino in questa estate 2021”.