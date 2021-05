09:45

Giusto il tempo di annunciare la ripresa dei collegamenti tra Italia e Stati Uniti in formula Covid tested ed ecco che United rilancia programmando un aumento delle frequenze delle due rotte sulla Penisola già a partire dall’inizio di giugno.

Nel dettaglio il collegamento tra Roma Fiumicino e New York Newark passerà da 3 a 5 frequenze settimanali a partire dal 4 di giugno mentre il giorno successivo sarà la volta di Malpensa che salirà a 5 voli alla settimana, sempre sull’hub newyorchese.



“Prima della partenza dagli Stati Uniti – spiega la compagnia in una nota -, i passeggeri devono presentare al check-in l'esito di negatività di un test molecolare PCR o di un test antigenico rapido effettuato nelle 48h antecedenti la partenza del volo. All'arrivo in Italia, gli stessi passeggeri saranno indirizzati verso la struttura di testing per lo screening della temperatura e per essere sottoposti a un test antigenico per il COVID-19. Se anche in quel caso il test darà esito di negatività, i passeggeri non saranno soggetti a quarantena in Italia”.