10:38

Procede a rilento il piano di ristrutturazione messo a punto da Norwegian e dai vertici della compagnia arriva un nuovo segnale d’allarme sul rischio che per il vettore si stia arrivando al capolinea.

Secondo quanto riportato da Preferente, in una lettera inviata ai possibili investitori il vettore ha lanciato il warning che se non arriveranno i fondi previsti (circa mezzo miliardo di euro) l’azienda dovrà chiudere i battenti e questo potrebbe avvenire già nel corso di questo trimestre, considerato che la liquidità disponibile è ormai al minimo.



Un segnale era arrivato nei giorni scorsi quando Norwegian aveva lanciato l’ipotesi di effettuare i rimborsi ai clienti che avevano avuto i loro voli cancellati sotto forma di azioni della compagnia, con un controvale del 200 per cento rispetto a quanto dovuto. Azioni che però potrebbero in un prossimo futuro non avere alcun valore.