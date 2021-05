L'idea di Ryanair: meeting con i clienti per avere suggerimenti su cosa migliorare

11:53

Ryanair spinge sul suo servizio clienti e lancia un nuovo Customer Advisory Panel, invitando tutti i suoi passeggeri a condividere feedback e suggerimenti. Quanto raccolto attraverso il panel, servirà alla compagnia per disegnare le migliorie necessarie per il 2022.

Il primo meeting, che vedrà coinvolti alcuni fortunati viaggiatori, si svolgerà nell'ufficio Ryanair di Dublino, un evento che si replicherà poi in altre città come Varsavia, Madrid, Berlino e Roma.



Come riporta travelmole.com, per sperare di essere parte del panel bisognerà iscriversi su Ryanair.com entro il 31 maggio e se selezionati verrà inviata una comunicazione prima del 14 giugno. G. G.