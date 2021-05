11:18

La discontinuità economica passa necessariamente da un nuovo logo e un nuovo nome. Insomma, Alitalia potrebbe non chiamarsi più Alitalia. La richiesta arriva dagli uffici tecnici dell’Ue e rappresenta forse una delle battaglie più difficili che dovrà sostenere il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante l’incontro previsto oggi con il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager.

Ma la questione potrebbe essere più complessa: se da un lato l’Ue chiede più discontinuità, l’addio al marchio creerebbe delle spese aggiuntive, come sottolinea ilsole24ore.com, dal momento che la nuova compagnia dovrebbe ridipingere gli aerei, cambiare tutte le divise del personale e investire in pubblicità e marketing per farsi conoscere. Insomma, non è ancora detta l’ultima parola: potrebbe essere troppo presto per dire addio al nome Alitalia.