14:26

Giusto il tempo di varare l’ordinanza da parte del Ministero della Salute per l’ampliamento dei Paesi raggiungibili con i voli Covid tested ed ecco che Fiumicino si prepara ad allargare il network.

Dopo i collegamenti di Delta, Alitalia, United e American su New York, Atlanta e Dallas, nei prossimi giorni la procedura sarà attivata anche per il Roma-Dubai di Emirates e per il volo su Abu Dhabi di Etihad.



Novità anche a luglio

Per il mese di luglio invece saranno attivati i voli Covid tested su altre direttrici intercontinentali e verranno coinvolti altri vettori: Air Canada si aggiungerà al gruppo con le due rotte su Toronto e Montreal mentre Delta aggiungerà all’elenco anche il Roma-Boston. Infine Alitalia inserirà il collegamento tra Fiumicino e Tokyo Haneda.



“A seguito di questi sviluppi – si legge in una nota di Aeroporti di Roma -, saranno 12 i collegamenti aerei intercontinentali Covid Tested, 9 dei quali dagli Stati Uniti e Canada, mercati strategici per la connettività di Roma e dell’intero Paese che nel 2019 avevano raggiunto il livello record di 3,8 milioni di posti offerti con una crescita del 9% rispetto al 2018”.