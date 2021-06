10:07

La questione dei biglietti Alitalia si fa sempre più spinosa. Il tema è attualmente all’attenzione del ministro Giancarlo Giorgetti e della Commissaria Ue Margrethe Vestager, ma le associazioni dei consumatori minacciano battaglie legali. Diversi passeggeri Az rischiano infatti di rimanere a bocca asciutta.

Attualmente, scrive Repubblica.it, c’è il rischio concreto che i consumatori perdano i soldi, poiché il regolamento europeo dei diritti dei passeggeri prevede il rimborso solo in caso di cancellazione.



Le alternative

Come fare quindi per tutelare i clienti Alitalia? Due possibili alternative le segnala al quotidiano Monika Nardo del Centro europeo del consumatore: “O quei passeggeri vengono riprotetti su voli Ita – spiega -, oppure devono essere rimborsati. Il problema è capire a chi chiedere questo rimborso: se al tribunale, in caso di fallimento, se al liquidatore o se all'amministrazione straordinaria”.



Il problema della continuità

Ma anche la riprotezione su altri voli Ita potrebbe essere un problema. Secondo Fabrizio Tronca, avvocato esperto di diritti dei consumatori per Avvocatoaccanto, quest’operazione potrebbe essere considerata un’azione di “continuità”, compromettendo di conseguenza la nascita della newco. “Non credo che l’Europa, ma anche molti competitor, prenderebbero bene un’operazione in cui, in buona sostanza, Alitalia trasferisce a Ita i passeggeri ma non i debiti”, sottolinea.



I voucher

C’è poi il problema dei voucher. Il decreto Rilancio ha previsto un fondo per i consumatori in possesso di buoni non utilizzati. Fondo che però non è ancora stato istituito.