10:25

Fuori Francesco Caio, dentro Alfredo Altavilla, ex braccio desto di Sergio Marchionne in Fca e una vita trascorsa nei piani alti di Fiat. Scossone ai vertici di Italia Trasporto Aereo prima ancora del decollo definitivo della nuova compagnia aerea italiana destinata a raccogliere l’eredità di Alitalia (anche se ancora non è certo se ne raccoglierà il brand).

Il Ministero del Tesoro ha scelto quindi una nuova figura per la presidenza esecutiva della compagnia che, spiega il dicastero in una nota, “in virtù della rilevante esperienza manageriale e delle riconosciute capacità professionali, garantirà un prezioso apporto esecutivo allo sviluppo della società, con particolare riferimento alla strategia, alla finanza ed alle risorse umane”.



Lo scossone non riguarderà invece la carica dell’amministratore delegato e direttore generale, che rimane nelle mani di Fabio Lazzerini, “che proseguirà il notevole lavoro svolto per il lancio della società e la definizione del modello operativo e di business”, prosegue la nota.



Attesa per il responso Ue

Ora si attende il responso definitivo da parte dell’Unione europea con le indicazioni in merito al piano industriale e le linee guida che dovranno essere seguite per avviare il nuovo vettore che partirà, verosimilmente, con una flotta di 50 aerei circa.