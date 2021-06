Apex premia Air France per le misure di sicurezza anti-Covid

13:59

“Le misure di livello ospedaliero di Air France fanno di questa compagnia aerea un leader della sicurezza nel mondo della pandemia".

Shashank Nigam, ceo di SimpliFlying, commenta con queste parole il riconoscimento ricevuto da Air France per il protocollo ideato a tutela della sicurezza dei suoi passeggeri.

Una solida strategia

Riconoscimento tradotto nel Diamond Award, il più alto tra i premi della Apex Health Safety, promossa da SimpliFlying. L'Airline Passenger Experience Association (Apex) ha riconosciuto e premiato gli sforzi fatti dal vettore con il suo ‘Air France Protect’, l’insieme della misure sanitarie sia a terra che a bordo.



Il vettore ha anche adottato una politica commerciale completamente flessibile e ai clienti offre una nuova copertura assicurativa di viaggio per i rischi legati alle epidemie.



"Air France - continua Shashank Nigam - ha impostato una solida strategia per combattere il virus Covid-19 sul proprio campo. Tali misure di sicurezza sanitaria, come una migliore ventilazione negli spazi chiusi e un servizio di bordo costantemente adattato, fanno sentire i passeggeri a proprio agio senza compromettere la sicurezza durante l'intero viaggio”.