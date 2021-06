Venezia, il Marco Polo torna alla normalità: voli Covid-tested e servizi aperti

12:24

Al Marco Polo di Venezia riprendono i collegamenti interni, ma anche quelli intercontinentali grazie ai voli Covid-tested. È il caso del volo Emirates su Dubai, che decollerà il 1° luglio, cui farà seguito due giorni dopo, il 3 luglio, quello Delta su New York Jfk e ancora un altro volo Delta, il 6 agosto, alla volta di Atlanta.



In quest’ultima settimana la media dei passeggeri dello scalo è stata di 8.500 al giorno, in aumento rispetto alle settimane precedenti. Negli ultimi 15 giorni alla programmazione dei voli già avviata si è aggiunta la ripresa dell’operatività da parte di molti vettori: Aegean Airlines su Atene, Tunisair su Tunisi, Air Arabia Maroc su Casablanca, Eurowings su Düsseldorf.

Altre compagnie hanno ampliato la loro offerta, come Volotea con voli su Nantes, Atene, Alghero, Skiathos, Minorca, Heraklion ed easyJet con il collegamento su Berlino.



Tra domani e il 27 giugno si riattiveranno inoltre le linee su Nizza e Amsterdam di easyJet e Amburgo di Eurowings, mentre riprenderanno a volare Tap su Lisbona e Sas su Copenaghen.



Negozi aperti

Riaprono, intanto, anche i servizi dello scalo; negozi e punti di ristoro saranno disponibili per una superficie complessiva di circa 3.500 mq. (il 60% del totale) e, a partire dal 1° luglio, anche la Sala Vip, il Moving Walkway di collegamento tra il terminal e la darsena e il fast track. Anche i parcheggi dell’aeroporto stanno riaprendo, in particolare saranno disponibili tutti i livelli del Park multipiano.



Due le postazioni per l’effettuazione dei tamponi rapidi: una gestita da Set al Park 4 vicino alla darsena e l’altra in sala arrivi, gestita dal Centro di Medicina/Villa Salus che collaborerà con Save anche per la gestione dei voli Covid-tested.