Sciopero generale del trasporto aereo il 6 luglio

10:58

ll mondo del trasporto aereo torna a incrociare le braccia. Il comparto ha indetto un’agitazione 24 ore per il prossimo 6 luglio. Lo sciopero generale è stato proclamato, come riporta repubblica.it, da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.

A causare la mobilitazione è la difesa dei lavoratori di “Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti, Norwegian, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore”, come si legge in una nota dei sindacai.



Lo sciopero arriva anche dopo la mancata risposta alle richieste avanzate in occasione dell’agitazione dello scorso 18 giugno, che aveva posto le questioni dei licenziamenti, di una sede di confronto interministeriale permanente, oltre alla richiesta di una cabina di regia e al rifinanziamento del Fondo straordinario per il trasporto aereo.