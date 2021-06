Ricompare l'Antonov An-225, l'aereo più grande del mondo: lo spettacolare atterraggio

17:32

Si chiama Mryia ed è un Antonov An-225, un modello che difficilmente si riesce a scorgere nelle piste degli aeroporti. La sua particolarità è quella di avere un’apertura alare di oltre 88 metri a fronte di un peso che può arrivare anche a 640 tonnellate.

Si tratta dell’aereo più grande del mondo, specializzato nel trasporto di merci particolarmente pesanti o ingombranti: non a caso era stato progettato con uno scopo preciso, ovvero trasportare la navicella spaziale Buran e il razzo Energia al Cosmodromo di Baikonour.



In questo video pubblicato da Repubblica l’aereo è stato immortalato in fase di atterraggio nella base della Royal Air Force di Brize Norton, nell’Oxfordshire.