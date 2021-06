Europei: per i tifosi Uk impossibile rispettare la quarantena per la partita di Roma

11:04

Una quarantena ridotta al minimo, appena 5 giorni, per chi arriva in Italia dal Regno Unito. Ma per i tifosi in attesa di vedere la nazionale inglese sfidare l’Ucraina a Roma sarà impossibile rispettarla. Il motivo? La data dell’incontro è stata nota solo ieri sera, dopo la vittoria sulla Germania; è il meccanismo dell’Europeo che funziona così.

Tuttavia, la sfida con l’Ucraina è in programma tra soli 4 giorni. Stando alle regole, dunque, nessun tifoso in arrivo dall’Inghitlerra potrà partecipare.



Secondo quanto riporta corriere.it al momento sembra improbabile che il Regno Unito chieda una deroga; al contrario, sembra in arrivo un inasprimento dei controlli in aeroporto e allo stadio per bloccare eventuali trasgressori.