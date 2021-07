Air Europa aggiunge un collegamento per Santo Domingo

09:51

Air Europa ripristina l’operativo voli precedente alla crisi da Covid-19 e aggiunge un ulteriore collegamento verso Santo Domingo, che sarà effettuato ogni mercoledì, arrivando così ad operare giornalmente verso la capitale della Repubblica Dominicana.

Oltre al volo giornaliero per Santo Domingo, Air Europa amplia i collegamenti con due voli settimanali (il venerdì e la domenica) per Punta Cana e, a partire da metà luglio e fino a metà settembre, aggiunge una nuova rotta per Samaná, con collegamenti il sabato.

I passeggeri viaggeranno a bordo dei Dreamliner, aeromobili in grado di ridurre il tempo di volo di 40 minuti e di abbattere le emissioni del 20% e l’impatto acustico del 60%.