Maldive: Qatar Airways e Visit Maldives insieme per la promozione del turismo nel Paese

Qatar Airways e Visit Maldives hanno messo a punto una partnership per rilanciare il turismo verso la meta.

La partnership comporta una collaborazione sulle attività di marketing in diversi mercati del mondo per far crescere ulteriormente il numero di visitatori internazionali alle Maldive, massimizzando le opportunità offerte dalla vasta rete globale di Qatar Airways.

Qatar Airways ha ripreso i servizi per le Maldive già nel luglio 2020, e a quindi ampliato le operazioni a quattro voli giornalieri dal 1 luglio 2021. I passeggeri che viaggiano verso le Maldive possono godere del servizio a 5 stelle della compagnia aerea a bordo di un mix di Airbus A320 e Boeing 777 all'avanguardia.



L'amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha spiegato: "Le Maldive sono sempre state una destinazione strategicamente importante all’interno del nostro network, come dimostrato dal fatto che la nostra compagnia aerea è stata la prima a riprendere i servizi internazionali, nonché dal nostro rapido aumento dei voli giornalieri, da uno a quattro in meno di 12 mesi. Questa partnership con Visit Maldives è un passo successivo naturale nel raggiungimento degli obiettivi a lungo termine di entrambe le nostre organizzazioni per questa rotta e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto per contribuire a far crescere ulteriormente il turismo internazionale alle Maldive".



L'amministratore delegato di Visit Maldives, Thoyyib Mohamed, ha aggiunto: "Sono molto contento che Qatar Airways abbia aumentato i voli per le Maldive. È un'indicazione della continua fiducia e del sostegno di Qatar Airways nel futuro del turismo maldiviano. Qatar Airways ha sempre sostenuto Visit Maldives. Apprezziamo l'immenso sostegno dato dalla compagnia durante questo difficile periodo storico. L'aumento della frequenza dei voli dà fiducia ai viaggiatori di tutto il mondo perchè le Maldive sono una delle destinazioni più sicure in cui viaggiare in questo periodo”.