Vettori europei: entro fine anno capacità al 73% rispetto ai valori del 2019

12:01

Le grandi compagnie aeree e gruppi aeronautici europei come Iag, Air France-Klm, Lufthansa, easyJet e Wizz Air, dovrebbero arrivare nell'ultimo trimestre dell’anno a operare al 73% della loro capacità, realizzando il 70% dei ricavi rispetto al 2019. Il dato riportato da Preferente è emerso dal rapporto della banca d'affari Bank of America, diffuso da Eleconomista.

"I nostri dati sulle prenotazioni aeree riflettono che l'occupazione in Europa è aumentata al 58% rispetto a quelli verificatisi nello stesso periodo del 2019, sebbene il ritorno dei voli con gli Stati Uniti sia ancora in sofferenza. Il flusso di cassa operativo dovrebbe beneficiare del recupero delle riserve e consentirebbe di ridurre l'attuale elevato indebitamento. La nostra previsione è che per il trimestre estivo il reddito sarà al 52% dei livelli pre-Covid” sottolineano gli analisti. Durante i mesi estivi, gli esperti prevedono livelli di capacità del 79%. Gli analisti segnalano poi come la chiave per il recupero del traffico aereo sia l'attivazione dei voli a lungo raggio.