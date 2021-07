Iberia lancia nuove opzioni per il bagaglio sui voli europei

14:33

Iberia propone nuove opzioni per il bagaglio sui voli all’interno dell’Europa. Oltre all’opzione standard per valigie da 23 kg, che ha un costo a partire da 18 euro - a seconda della tariffa pagata -, il vettore offre ai suoi clienti due opzioni aggiuntive.

La prima parte da 13 euro - a seconda della tariffa pagata - ed è indirizzata ai passeggeri che vogliono viaggiare leggeri, con bagagli da 15 kg.



All’opposto a chi ha bagagli da 32 kg il vettore propone l’opzione a partire da 35 euro, più conveniente rispetto al pagamento delle attuali tariffe di sovrappeso per l'eccedenza oltre i 23 kg.



Riviste le tariffe per il sovrappeso

Per quanto riguarda, appunto, il sovrappeso, i passeggeri non pagheranno più una penale minima di 60 euro per peso in eccesso, ma ora pagheranno solo 12 euro per ogni chilogrammo oltre il limite consentito. La tariffa al kg. dipende da quanto si è pagato per il biglietto e si applica solo quando i passeggeri hanno prenotato in anticipo una delle tre opzioni di peso.



Le nuove opzioni e tariffe sono disponibili sui voli nazionali ed europei operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional/Air Nostrum. Sono a disposizione dei clienti che prenotano tramite www.iberia.com o l'app per smartphone Iberia, ma presto saranno disponibili tramite le agenzie di viaggi collegate al sistema di distribuzione Ndc.