08:01

Collegare il Nord America e l'Asia via Alaska. È questo il business model proposto da un nuovo vettore low-cost con base ad Anchorage, si tratta della Northern Pacific Airways che tra le destinazioni in programma vedrebbe anche Tokyo e Seul.

Tra gli obiettivi del ceo Rob McKinney, già al vertice della compagnia Ravn Alaska, vi è quello di sfruttare l'unicità del territorio e incoraggiare dunque i passeggeri a scoprire l'Alaska grazie a una programmazione degli operativi che permetterà, a chi lo desidera di allungare la propria permanenza nello Stato e a chi invece ha fretta, di prendere la coincidenza per la propria meta in tempi più brevi.



Come si legge su travelpulse.com, sebbene Northern Pacific non abbia annunciato né le tariffe né le rotte, McKinney ha dichiarato che i prezzi saranno più bassi rispetto ai competitor più blasonati. La flotta sarà composta principalmente da Boeing 757 che dovrebbero essere una dozzina entro il 2023. Il decollo dei primi voli è previsto per l'estate 2022. G. G.