Allo scoccare della mezzanotte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, all’improvviso, non potranno più essere operati voli su Londra da Milano Linate. Sembra assurdo, eppure è tutto perfettamente in regola con le norme vigenti. Il prossimo primo novembre, infatti, diventeranno operative alcune delle conseguenze della Brexit, ovvero dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. E questo avrà una conseguenza importante: i cittadini dell’area milanese, per volare su Londra, dovranno partire o da Bergamo o da Malpensa.

Il motivo è nel decreto Delrio sulla ripartizione del traffico aereo degli aeroporti milanesi, come riporta corriere.it, consente i voli extra Ue solo dal Malpensa e dal Caravaggio. E da novembre Londra sarà a tutti gli effetti una destinazione extra-Ue.



Il problema dei voli

Ma i problemi non finiscono qui. Come riporta ancora il portale del quotidiano di Milano, infatti, i biglietti dei voli da Linate per Londra successivi al primo novembre sono regolarmente in vendita da parte delle compagnie aeree.



A rischio ci sarebbero in totale 168 voli la settimana. E ora l’unica speranza sembra essere quella di una proroga dei termini. Lo stop ai voli sarebbe dovuto scattare già lo scorso primo agosto, ma per non danneggiare ulteriormente i vettori, già messi alla prova dalle restrizioni per il contrasto al Covid, il termine era stato spostato alla fine di ottobre.