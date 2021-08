Millemiglia di Alitalia: la grande incognita del programma di fidelizzazione

09:35

Cose ne sarà del programma Millemiglia di Alitalia e quale futuro avranno le miglia accumulate dai clienti iscritti? Sul tema regna al momento la più totale incertezza e gli scenari possibili sono diversi.

L’unica certezza al momento è che la newco Ita non potrà partecipare al bando di gara del ramo d’azienda, in quanto questo è uno dei paletti imposti dalla Commissione europea nel tema della discontinuità. È questo apre le porte ala possibilità che alla gara partecipino non solo società del settore, ma anche extra, come catene di supermercati o comparto alberghiero.



Altra certezza è che comunque il programma e la società che la gestisce fa gola a molti perché, come riporta Corriere.it, i conti sono in ordine (all’interno della galassia Alitalia ha sempre chiuso in attivo), ha 6,1 milioni di clienti, di cui 900mila attivi, e un imponente database. Ma chi vanta crediti in miglia ad oggi non può ancora sapere come verrà convertito il suo ‘gruzzolo’.