Ita abbandona Millemiglia. In arrivo il nuovo piano di fidelizzazione dei clienti

Nuovo programma di fidelizzazione della clientela in arrivo per la nuova Ita. La compagnia infatti non erediterà Millemiglia, che sarà sostituito da un nuovo piano di fidelizzaizone. Lo ha annunciato la stessa società, come riportato da tgcom24, dopo l'accordo raggiunto con la Commissione Ue per garantire la discontinuità della compagnia rispetto ad Alitalia.

"Non potendo partecipare alla gara pubblica che Alitalia, in amministrazione straordinaria, bandirà e gestirà per la cessione degli asset legati al proprio programma di fidelizzazione, Ita ha intenzione di dotarsi sin da subito di un nuovo programma di loyalty efficiente, moderno, orientato alle esigenze dei clienti e che consenta un maggiore accesso all'offerta della compagnia e dei propri partner", si legge nel comunicato diffuso dalla compagnia.