10:09

È attesa per oggi o domani la certificazione di operatore aereo per Ita da parte dell’Enac dopo che ieri pomeriggio si è completato con successo il volo di prova decollato e atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino utilizzando l’A330 preso in prestito da Alitalia.

Poco più di 45 minuti di volo sufficienti per potere fare partire la macchina della nuova compagnia che prenderà l’eredità di Alitalia e potere partire con le operazioni commerciali. Una volta arrivato il via libera da parte dell’Ente per l’aviazione civile dovrebbe infatti partire a stretto giro di posta l’inizio delle vendite dei biglietti; in contemporanea Alitalia sospenderà le operazioni di vendita per i voli successivi alla data del 14 ottobre, quando Ita dovrebbe effettivamente entrare sul mercato.



I prossimi step

Nei prossimi giorni sono inoltre attesi gli sblocchi per altre questioni importanti come il bando di gara per la vendita del marchio Alitalia, le definizioni sui passaggi di handling e manutenzione e le operazioni di rimborso o riprotezione per i clienti che avevano già acquistati biglietti con Alitalia per voli dopo la metà di ottobre.