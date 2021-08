Malaysia Airlines vaccina tutti i piloti e il personale di bordo

14:19

Campagna intensiva di vaccinazione per Malaysia Airlines, che ha completato l’immunizzazione di tutti i piloti e del personale di cabina contro il Covid 19.

L’intento della compagnia, fina da luglio, quando ha introdotto il vaccino obbligatorio, è quello di creare un ambiente sicuro sia per i dipendenti che per i passeggeri.



Accanto all’immunizzazione totale di piloti e cabin crew, Malaysia Airlines Group ha accelerato anche il programma di vaccinazione sugli altri dipendenti del gruppo e ad oggi il 95% del personale è stato protetto dal virus.



Come Qantas, anche Malaysia ha adottato una politica rigida sulla vaccinazione per i suoi dipendenti, rendendolo obbligatorio per tutti.