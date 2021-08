08:02

Non c’è solo Ryanair ad essere inadempiente nei confronti delle disposizioni Enac sui posti a sedere di minori e disabili vicini al loro accompagnatore.

L’Enac sta infatti continuando i suoi accertamenti, dopo aver emesso il regolamento che prevede l’assegnazione gratuita dei posti vicini agli accompagnatori per le due categorie di passeggeri. E, oltre alle violazioni riscontrate per il vettore Ryanair, su cui Enac continuerà gli accertamenti anche nelle prossime settimane, anche le compagnie Wizz Air, Volotea e easyJet, dalle prime verifiche effettuate, sono risultate inadempienti.



In sostanza, Enac ha riscontrato che i vettori non hanno ancora modificato i sistemi informatici e operativi e nel momento delle prenotazioni continuano a richiedere un supplemento al costo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti vicini agli accompagnatori di minori e disabili, salvo, eventuale, rimborso.



L’Enac, pertanto, ha avviato il procedimento per irrogare sanzioni alle compagnie ai vettori Wizz Air, Volotea e easyJet. Le sanzioni commisurate al grado di inadempimento, possono variare da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro per ogni singola contestazione.