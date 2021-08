American vieta l'alcool a bordo degli aerei fino a gennaio 2022

08:00

Niente alcool a bordo dei voli American almeno fino al mee di gennaio del prossimo anno, praticamente in coincidenza con la deadline attuale per l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine a bordo degli aerei da parte dei passeggeri.

La compagnia aerea sceglie la linea dura sul fronte delle bevande alcooliche: “Stiamo facendo tutto il possibile per contribuire a creare un ambiente sicuro per il nostro equipaggio e i clienti a bordo dei nostri aerei – si legge in una nota della compagnia -. All'inizio di questa estate, American ha esteso la sospensione delle vendite di alcolici nella Main Cabin fino al 13 settembre e continuerà a sospendere il servizio di alcolici nella Main Cabin fino al 18 gennaio. Questa decisione non modifica i nostri attuali livelli di servizio”.



Proprio nei giorni scorsi la Faa aveva reso noto di avere portato a 1 milione di dollari l’entità delle multe per i passeggeri insubordinati e tra le prime cause c’è l’abuso di alcool.