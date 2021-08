Ita e la continuità territoriale, un'incognita per le isole

11:38

La continuità territoriale con la nuova Ita rischia di saltare. A lanciare l’allarme è Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Sardegna, che sottolinea come la nuova compagnia, non ereditando le rotte di Alitalia, non erediterà neppure la convenzione stipulata con la Sardegna (ma anche con la Sicilia) per garantire tariffe calmierate ai residenti delle isole per i collegamenti con il continente.

Secondo quanto sostiene Boeddu sul Sole 24 Ore, infatti, un bando di gara internazionale per aggiudicarsi le rotte a prezzi ridotti potrebbe lasciare i passeggeri delle isole senza continuità territoriale per un anno: “i tempi di un bando internazionale prevedono una pubblicazione di sei mesi e poi altri sei mesi” dice.



Sarà quindi necessario dal 15 ottobre, data del debutto del vettore, procedere in emergenza con una manifestazione di interesse per un'assegnazione provvisoria, per tutelare i passeggeri delle isole. Ma al momento è ancora tutta un’incognita.