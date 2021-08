Agenzie di viaggi spagnole sul piede di guerra contro Ryanair

08:00

Le agenzie di viaggio spagnole sono stufe dello strapotere di Ryanair. Come riportato da Preferente, i continui attacchi della low cost nei confronti dell’intermediazione si sono tradotti nella volontà delle agenzie di non vendere più i biglietti aerei del vettore.

Molti agenti spagnoli infatti, starebbero cercando di deviare il più possibile le vendite verso altre compagnie aeree. Anche diversi tour operator leader in Spagna avrebbero smesso di lavorare con la compagnia. Alcune agenzie di viaggi hanno compiuto un passo in più, segnalando sui propri profili social e nelle vetrine dei negozi fisici il fatto di non lavorare con Ryanair.



Le agenzie sostengono che l'azienda ha un grosso debito con loro quanto a rimborsi insoddisfatti.

Dal canto suo, la Corporate Association of Specialized Travel Agencies ha recentemente intentato una causa contro il vettore, accusato di agire "contro l'onore delle agenzie di viaggi e il lavoro di intermediari legalmente autorizzati a contrarre servizi per conto dei propri clienti”.