Delta 'multa' i dipendenti no vax: 200 dollari al mese di assicurazione

Delta Air Lines ha deciso di prendere una posizione netta a favore della campagna vaccinale. E cosi il vettore ha annunciato che tutti i dipendenti della compagna che non abbiano completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19 dovranno pagare 200 dollari extra al mese per la copertura assicurativa sanitaria.

Una sorta di ‘multa’, dunque, che se da una parte mira a convincere tutti sulla bontà dell’immunizzazione, dall’altra – come spiega il chief executive Ed Bastian secondo quanto riferito da eTurboNews – rappresenta un “supplemento necessario per affrontare il rischio finanziario che la decisione di non vaccinare sta creando per la nostra azienda".



“La degenza media ospedaliera per Covid - aggiunge Bastian - è costata a Delta qualcosa come 50mila dollari a persona e nelle ultime settimane dall'ascesa della nuova variante tutti i dipendenti Delta che sono stati ricoverati in ospedale con Covid-19 non erano completamente vaccinati”.



Sebbene già il 75% dei dipendenti di Delta Air Lines sia vaccinato contro il virus, Bastian ha affermato che "dobbiamo vaccinare molte più persone e avvicinarsi il più possibile al 100%".

Altre compagnie aeree, tra cui United Airlines, Air Canada e l'australiana Qantas, stanno rendendo obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19 per i dipendenti.