Wizz Air-easyJet, le reazioni al mancato affare

12:02

Non si arresta l’eco della notizia del tentativo di scalata a easyJet da parte di Wizz Air, con gli azionisti del vettore che hanno detto no al colpo dell’anno considerando l’offerta non adeguata al valore della compagnia.

Sull’argomento si è espresso lo stesso ceo di easyJet Johan Lundgren, il quale ha ammesso che in queste condizioni di mercato è sempre più difficile proseguire in solitaria e una fase di consolidamento, si legge su preferente, è ormai inevitabile. Ed è per questo motivo che easyJet non intende opporsi a un’ipotesi di merger & acquisition, ma un’eventuale offerta sarà ritenuta valida solo se porta valore agli azionisti.



Sul tema non poteva mancare l’opinione del ceo di Ryanair Michael O’Leary che sulle colonne del Financial Times consiglia alle due rivali di chiudere con una fusione o con un’acquisizione di una o dell’altra, unica via per rimanere forti sul mercato. E rivela: “In passato, prima che Wizz venisse quotata in Borsa, abbiamo tentato un paio di volte di comprarla. Ma non ci siamo mai accordati sul prezzo”.