Sicurezza: Linate primo aeroporto in Italia a implementare il nuovo regolamento Ue

Per Sea arriva un importante riconoscimento in materia di sicurezza da Enac. Lo scalo di Linate è diventato infatti il primo aeroporto in Italia “ad implementare ed integrare all’interno dei propri processi il nuovo Regolamento delegato (EU) 2020/2148, dimostrando una completa rispondenza ai nuovi requisiti e allineando di fatto tutti i propri processi alla più aggiornata definizione degli standard di sicurezza previsti per il settore aeroportuale”, come si legge in una nota della società di gestione dello scalo.

In particolare, le nuove norme intervengono sulla materia riguardante i rischi associati alla sicurezza della pista. “Tra le innovazioni previste - viene ancora precisato - sono particolarmente rilevanti gli standard inerenti alla prevenzione delle incursioni in pista e alle procedure di rilevazione, valutazione e reporting delle condizioni della superficie della pista”.