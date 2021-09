09:19

easyJet continua a essere al centro dell’attenzione dopo il tentativo di scalata da parte di Wizz Air e l’ammissione da parte del ceo Johan Lundgren che un’operazione di acquisizione o merger potrebbe riguardare anche la low cost britannica. Ma solo con offerte che creino valore agli azionisti.

Sul tema è stato interpellato anche il ceo di Iag Luiz Gallego, il gruppo che racchiude al suo interno British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus e, al termine dell’acquisizione, anche Air Europa. Considerato dagli analisti come uno dei possibili acquirenti di easyJet, nelle colonne del Sunday Times citata da Preferente Gallego non ha escluso questa eventualità, anche se ha chiarito da subito che nessuna trattativa è stata avviata in maniera ufficiale.



Le ipotesi

Il manager ha spiegato che il gruppo mantiene aperte le porte per un’eventuale operazione di consolidamento in Europa qualora sul mercato si verificassero opportunità interessanti, ma ha anche specificato che in questo momento l’urgenza è quella di mettere i conti in ordine senza dovere ricorrere a una ricapitalizzazione come sta facendo invece Lufthansa.