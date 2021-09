Emirates estende lo Iata Travel Pass a tutto il suo network

14:22

Entro ottobre Emirates completerà l’introduzione dello Iata Travel pass su tutte le 120 destinazioni servite. Il vettore è la prima compagnia aerea ad implementare lo strumento messo in campo da Iata in sei continenti.

“Continuiamo a investire in tecnologia e soluzioni innovative, come lo Iata Travel Pass, in modo da poter offrire viaggi semplici ed esperienze contactless per i nostri clienti, consentendo al contempo ai nostri team aeroportuali di gestire i controlli dei documenti in modo efficiente e nel rispetto dei requisiti normativi” dice Adel Al Redha, chief operating officer di Emirates.



Dopo gli ottimi risultati ottenuti ad aprile su rotte selezionate dall’hub di Dubai, Emirates ha gradualmente esteso il pilot di Iata Travel Pass ai clienti su 12 rotte a giugno e la compagnia aerea ha ora firmato un contratto per implementare la soluzione attraverso il suo network globale. Attualmente la soluzione è disponibile per i clienti Emirates che viaggiano da 50 città.