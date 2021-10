Qantas anticipa il ritorno dei collegamenti su Londra e Los Angeles a metà novembre

13:27

Anticipazione della ripresa dei voli internazionali e aggiunta di alcune frequenze per venire incontro a un immediato aumento della domanda. La notizia della possibile riapertura dei confini dell’Australia già dal mese di novembre ha immediatamente spinta la Qantas a rivedere in corsa i propri piani.

L’avvio dei collegamenti verso Londra e Los Angeles è stato così anticipato alla metà di novembre, secondo quanto riportato da Simpleflying. I collegamenti da Sidney avranno ora tre frequenze alla settimana per quanto riguarda la destinazione americana, mentre il volo sulla Gran Bretagna partirà con 5 frequenze, due in più di quelle inizialmente previste, per poi diventare giornaliero il mese successivo. Anche la rotta su Los Angeles è destinata a diventare giornaliera dalla seconda metà di dicembre.