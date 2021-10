09:44

Evitare la nazionalizzazione di Air Europa nel caso in cui l’accordo con Iberia non dovesse ricevere il via libera da Bruxelles. È questo lo scopo delle contromosse messe a punto da Globalia, che sta cercando in ogni modo di evitare che la compagnia aerea del gruppo finisca allo Stato.

Il primo passaggio per la preparazione di un piano B, come riporta preferente.com, è stata l’assunzione di una figura che arrivasse in Globalia con lo scopo preciso di trovare investitori. Si tratta di Pablo Ferre, ceo di Gat Inversiones, chiamato direttamente dalla famiglia Hidalgo.



La missione

Ferre è arrivato con un solo obiettivo: cercare una soluzione per Air Europa che passi da capitali privati. Come già anticipato nelle scorse settimane, la trattativa con Iberia e Iag sembra destinata a scontrarsi contro l’Antitrust Ue, alla luce anche delle sovrapposizioni di rotte tra le due compagnie.



Il timore è che l’Ue ponga condizioni tali da scoraggiare Iberia. In questo caso Air Europa si troverebbe agli sgoccioli.



Secondo le prime anticipazioni, Ferre avrebbe trovato un fondo di investimento disponibile a iniettare capitale, ma si tratterebbe di una soluzione intermedia in attesa di un ritorno a livelli normali di operatività.