HelloFly sceglie Trapani come base per i voli charter

HelloFly sceglie l’aeroporto di Trapani come base italiana per i voli charter. La virtual airlines maltese, che opera in collaborazione con il vettore estone Nyxair, ha posizionato nello scalo siciliano un Saab 2000 da 50 posti, per rispondere alle esigenze del mercato business e leisure.

“La presenza di HelloFly a Trapani in un settore così strategico è un ulteriore contributo allo sviluppo dell’aeroporto e delle attività economiche del territorio - commenta in una nota Michele Bufo, direttore generale di Airgest, società che gestisce lo scalo -. Ci piace pensare che il nostro scalo sia un luogo friendly per le start up e favorevole alle nuove iniziative”.



Dal Trapani-Birgi, HelloFly si impegna a raggiungere destinazioni di corto raggio per operazioni charter leisure, business e corporate.