Jet2.com torna a volare sulle località sciistiche Ue, c’è anche Torino

11:17

C’è anche Torino tra le mete che Jet2.com servirà nella stagione invernale 2021/2022. La compagnia aerea ha alzato il velo sulla programmazione della winter, che tornerà a collegare gli scali del Regno Unito con le principali destinazioni sciistiche di Austria, Francia, Italia, Spagna e Svizzera.

Riprenderanno così i servizi da Birmingham, Bristol, Leeds Bradford, Londra Stansted e Manchester per Torino, Ginevra, Grenoble, Salisburgo, Innsbruck, Lione e Barcellona (Andorra).



“Sappiamo che sciatori e snowboarder sono davvero desiderosi di tornare nelle loro destinazioni sciistiche preferite - ha spiegato a Travel Mole affermato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays -, quindi siamo lieti di offrire un programma di voli sciistici per l’inverno 21/22”.



Il vettore prevede tariffe agevolate per il trasporto degli sci.