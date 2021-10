Norwegian, la ripresa continua: a settembre un milione di passeggeri

11:39

La resilienza di Norwegian va avanti e anche nel mese di settembre la compagnia aerea riesce a mettere a segno un risultato che le consente di guardare con sempre maggiore fiducia al futuro.

Il mese scorso i dati di traffico del vettore norvegese hanno fatto registrare un volume passeggeri prossimo al milione, vale a dire il triplo rispetto al 2020. In generale, riporta Simpleflying, il trend della domanda si sta progressivamente irrobustendo, riavvicinandosi ai livelli pre pandemici. Positivo anche il dato sul riempimento, che si attesta al 72,4 per cento.



“Siamo lieti di poter segnalare per il quinto mese consecutivo un continuo aumento del numero di passeggeri – ha detto il ceo Geir Karlsen -. La domanda è in costante crescita in tutti i nostri mercati e le prenotazioni per le nostre principali destinazioni europee stanno dimostrando che i nostri clienti stanno riacquistando fiducia nel settore dei viaggi e stanno ora pianificando i loro viaggi futuri con largo anticipo".