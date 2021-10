Greater Bay Airlines, semaforo verde per il trasporto passeggeri

di Alberto Caspani

17:29

Via libera al trasporto passeggeri per Greater Bay Airlines. Venerdì 8 ottobre la nuova compagnia aerea di Hong Kong ha ottenuto l'Air Operators Certificate, il documento attraverso cui viene concessa la piena operatività.

Se la programmazione dei voli di linea richiederà ancora tempo (il rilascio governativo di una licenza per il trasporto aereo  previsto entro dicembre, con possibili partenze nel primo trimestre 2022), lo scalo cinese può essere raggiunto sin da ora con i charter.



Boccata d'ossigeno per una compagnia che si era proposta di entrare in servizio proprio ad ottobre 2021 e che, a causa dei ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, è stata costretta mensilmente a sostenere pesanti costi di leasing per gli aerei. Il ceo Algernon Yau Ying-wah, anche attraverso il South China Morning Post, ha però confermato lo stato di salute finanziario di Greater Bay Airlines.