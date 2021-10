di Lino Vuotto

10:19

Si chiama Volare il programma di fidelizzazione messo in campo da Ita Airways che, come noto, non potrà partecipare alla vendita di Millemiglia di Alitalia, come imposto dalla Commissione europea nell’ambito delle regole della discontinuità.

“Sarà molto più semplice vendere le miglia accumulate con noi e con i nostri partner – ha annunciato il chief commercial officer Emiliana Limosani nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova compagnia – perché non imporremo vincoli particolari e non ci saranno le tradizionali date di blocco per rilevare biglietti aerei”.



Il nodo Az

La manager ha poi spiegato che i viaggiatori che sono iscritti nei programmi di altri vettori, Alitalia in primis, potranno conservare lo status raggiunto almeno per il primo anno, ma non sarà loro possibile spendere i punti accumulati. Un nodo che coinvolge numerosi clienti dell’ex Az, in attesa di sapere l’esito della vendita e quindi il destino delle proprie miglia. Anche se Limosani ha lasciato aperta una porta: “Non escludiamo una futura partnership con i nuovi proprietari di Millemiglia”.



Tornando a Volare, sono previsti 4 livelli: smart, plus, premium ed executive.