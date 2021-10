Volotea assume in Sardegna per sostenere la nuova base e la continuità territoriale

09:49

Arriva la campagna di recruiting di Volotea a supporto delle nuove operazioni della compagnia sulla Sardegna. Dopo essersi aggiudicata i voli in continuità territoriale dopo lo stop di Alitalia, la compagnia infatti ha in programma di aprire la terza base sarda all’aeroporto di Alghero.

“Le selezioni sono dedicate non solo alle figure professionali che sono già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili – spiega la compagnia in una nota -, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle compagnie aeree e dell’aviazione. Per candidarsi basterà inviare la propria candidatura cliccando sul sito jobs.volotea.com e compilare tutti i campi richiesti”.



In totale nel periodo invernale saranno 200 i lavoratori impiegati da Volotea in Sardegna.