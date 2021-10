Alitalia: dai carrelli alle divise delle hostess, è partita la caccia ai cimeli

10:11

Giusto il tempo di uscire di scena dopo una lunga e travagliata storia e online è già partita la corsa ad accaparrarsi i cimeli di Alitalia. E sulle piattaforme dedicate a questo tipo di ‘occasioni’, da eBay a Wish passando per Amazon, è iniziato un nuovo business.

Secondo quanto riportato da Tgcom.it, sui portali al momento è possibile reperire un po’ di tutto tra le cose griffate Alitalia e con tariffe adatte a tutte le tasche, anche se inevitabilmente i prezzi nel giro di pochi giorni sono lievitati. Così i semplici sacchette che si potevano trovare nella tasca del sedile di fronte da usare in caso di emergenza vomito sono venduti a 12,99 euro, mentre per un carrello bevande e cibi ci si avvicina ai 600 euro.



Ma si può arrivare anche a superare i 1.300 euro: è il caso delle divise per le hostess firmate da Ettore Billotta. Ma la sensazione è che si sia solo all’inizio…