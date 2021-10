Ed Bastian, Delta, lancia l’allarme: “A breve mancheranno piloti per gli aerei”

12:02

L’argomento era già stato sollevato anni fa, poi la pandemia aveva mandato la discussione in soffitta. Ma adesso il tema si ripresenta e a lanciare l’allarme è il ceo di Delta Air Lines Ed Bastian (nella foto), che prevede a breve una carenza di piloti. “Non è ancora arrivata - precisa - ma sta arrivando”.

E se da un certo punto di vista i vari blocchi ai voli hanno di fatto allontanato l’allarme, le misure di contenimento, come afferma travelpulse.com, hanno in realtà accelerato il fenomeno. Gli ultimi mesi sono stati infatti un susseguirsi di pensionamenti anticipati, anche nel mondo dei piloti. Inoltre una parte della forza lavoro sta per andare in pensione: il che avvicina ulteriormente il momento in cui la domanda di piloti supererà l’offerta.



Un momento che, secondo il ceo del vettore, non è molto lontano.