Emirates verso un accordo di codesharing con Garuda Indonesia

16:34

Primo passo per una più ampia intesa quello siglato da Emirates e Garuda Indonesia. Si tratta di un memorandum d’intesa che fa da preludio a una partnership di codeshare tra le due compagnie.

“Oltre ad espandere i network di entrambe le compagnie aeree – si legge in una nota congiunta -, con la possibilità di viaggiare con un singolo biglietto, Emirates e Garuda Indonesia esploreranno anche opportunità di cooperazione sui rispettivi programmi frequent flyer, per consentire ai clienti di entrambe le compagnie aeree di guadagnare e riscattare punti fedeltà per biglietti premio, upgrade e altri vantaggi esclusivi”.



L'accordo di codeshare dovrebbe entrare in vigore a partire da gennaio 2022 e sarà operativo su un totale di 18 rotte.