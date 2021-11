11:10

Sono sospesi a partire da oggi i voli speciali Royal Air Maroc da e per il Marocco. La decisione, precisa la compagnia aerea in una nota, è stata presa in seguito alle decisioni delle Autorità marocchine.

I servizi non saranno operati dalle 23.59 odierne alle 23.59 di domenica 12 dicembre.



Solo per oggi, il vettore garantirà i collegamenti supplementari da e per Malpensa, Fiumicino e Bologna verso l’aeroporto di Casablanca.