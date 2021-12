Vueling lancia un nuovo volo da Brindisi a Barcellona

12:24

Un nuovo collegamento su Barcellona per l’aeroporto di Brindisi in vista del Natale. Vueling collegherà lo scalo pugliese con la città spagnola a partire dal 19 dicembre e fino al 10 gennaio.

I voli saranno in totale 4: domenica 19 dicembre, lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio e lunedì 10 gennaio.



“In vista delle feste natalizie abbiamo deciso con Vueling di regalare questa rotta ‘speciale’ ai pugliesi – commenta il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Non solo per tutti coloro che vorranno visitare Barcellona e trascorrere qualche giorno alla scoperta della città catalana, ma anche per coloro che faranno rientro nella nostra regione per trascorrere le feste in famiglia. Ci auguriamo che questo collegamento ‘natalizio’ per Barcellona, che rafforza la rotta già operata da Ryanair, possa favorire anche l’incoming e far conoscere ogni angolo della Puglia ai Catalani".