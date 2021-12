Nasce Zambia Airways, il vettore nato da una jv tra Ethiopian e IDC

16:50

Lo Zambia ha un vettore nazionale. Il primo dicembre ha debuttato nei cieli Zambia Airways, con un volo da Lusaka a Ndola. La compagnia aerea è nata grazie a una joint venture tra Ethiopian Airways e Industrial Develpoment Corporation Limited (IDC).

La prima detiene il 45% del capitale della jv, mentre Industrial Development Corporation Limited (IDC) il 55%.



Gli azionisti hanno contribuito con 30 milioni di dollari di capitale alla costituzione della nuova compagnia aerea.



Attualmente Zambia Airways offre collegamenti da Lusaka per Ndola e Livingstone. Seguiranno presto altre rotte domestiche per Mfuwe e Solwezi. Previsti poi entro il primo trimestre 2022 i voli per Johannesburg e Harare.