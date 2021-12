Orio al Serio: pronto il progetto per la stazione Fs

12:24

Il treno dovrebbe arrivare a Orio al Serio in tempo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E l’aeroporto potrebbe così contare su collegamenti ad Alta velocità.

Il 15 dicembre lo scalo ha inaugurato la nuova ala ovest, dedicata ai voli Schengen. E, come riporta ilsole24ore.com, si guarda ancora avanti con il progetto per il collegamento dello scalo con la stazione ferroviaria di Bergamo. si tratterebbe di 5 chilometri di linea a doppio binario per un costo di 170 milioni. Il tempo di percorrenza tra aeroporto e stazione sarebbe di 10 minuti. Da Milano Centrale, invece, si potrebbe pensare di raggiungere lo scalo in 50 minuti. E i treni potrebbero arrivare anche da Brescia.



Il piano sarebbe quello di consegnare l’opera entro il 2025.