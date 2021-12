Austrian Airlines rimborsa 60 milioni di euro allo Stato austriaco

09:20

Austrian Airlines sta pagando i suoi debiti. In una dichiarazione pubblica il vettore di proprietà del Gruppo Lufthansa ha evidenziato come, nonostante la crisi dovuta alla pandemia, dopo il pagamento di 30 milioni di euro a luglio 2021, ora ne rimborserà allo Stato altri 30 entro il 31 dicembre.

I 60 milioni che Austrian Airlines ha pagato quest’anno fanno parte di un prestito di 600 milioni ricevuto in parte dal Gruppo Lufthansa e in parte (300 milioni di euro) dallo Stato austriaco durante l’estate del 2020.



"La pandemia di Covid-19 ha causato la peggiore crisi nella storia della nostra azienda – sottolinea il membro del board Michael Trestl – e senza il sostegno del Governo federale austriaco e di altre parti interessate la sopravvivenza di Austrian Airlines non sarebbe stata possibile. Siamo orgogliosi di aver già rimborsato un quinto dell’aiuto finanziario ricevuto dallo Stato”.

Il prestito sarà pagato per intero entro il 2026.