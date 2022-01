Philippine Airlines esce dal Chapter 11

10:45

Buone notizie per Philippine Airlines. La compagnia è uscita dal Chapter 11, la procedura di protezione dai creditori messa in atto per le aziende in difficoltà economica.

Come sottolinea travelmole.com, il processo di ristrutturazione ha richiesto quattro messi, nel corso dei quali sono stati estinti 2 miliardi di dollari di debiti.



Ora il vettore ha a disposizione 150 milioni di dollari di finanziamenti da nuovi investitori. In agenda ora c’è il ripristino delle rotte e l’aumento delle frequenze, di pari passo con la rimozione delle restrizioni di viaggio dei vari Paesi.